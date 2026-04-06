Hijo de la víctima en Barrio Ferroviario es arrestado por el crimen del anciano

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La Justicia de La Rioja ha ordenado la detención de Enzo Miguel Ángel Duarte, el hijo adoptivo del fallecido Carlos Bellota, de 88 años. Duarte es investigado tras ocultar la muerte de su padre durante casi seis meses en el Barrio Ferroviario. La situación se destapó cuando familiares, preocupados por la falta de contacto con el anciano, denunciaron su ausencia a las autoridades.

Los parientes habían intentado comunicarse con Bellota sin éxito y, ante la negativa de su hijo a permitir el acceso a la vivienda, decidieron acudir a la policía. Al obtener la autorización de la jueza María Cecilia Córdoba, las autoridades ingresaron a la casa y encontraron los restos del hombre en condiciones inhumanas, lo que ha generado conmoción entre los vecinos de la zona.

Duarte se encuentra bajo custodia mientras se realizan pericias para esclarecer las causas de la muerte de su padre y las razones de su ocultamiento. Este caso ha suscitado un debate sobre el cuidado de los adultos mayores, resaltando la necesidad de implementar mecanismos de apoyo y supervisión para evitar situaciones de vulnerabilidad.