Miércoles, 29 de Abril 2026
Hombre de Chilecito enfrentará juicio por amenazar con cuchillo por deuda de $10.000
Policiales

Hombre de Chilecito enfrentará juicio por amenazar con cuchillo por deuda de $10.000

Un hombre fue procesado en Chilecito por amenazas agravadas tras exigir $10.000 por carne supuestamente comida por el gato de su vecino, exhibiendo un cuchillo. La Justicia también dispuso un embargo de $1.000.000.

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Un hombre ha sido procesado por amenazas agravadas en el barrio Santa Rosa, en Chilecito, tras una serie de conflictos vecinales. La situación se originó por un reclamo de $10.000 relacionado con la supuesta ingesta de carne por parte del gato del vecino del acusado. Este hecho llevó a que el denunciado se presentara en la casa del denunciante durante la madrugada, armado con un cuchillo tipo carnicero.

Según la denuncia, el acusado amenazó de muerte al vecino y lo instó a salir de su vivienda. La tensión se disipó cuando uno de los presentes se acercó a la puerta, lo que provocó que el hombre se retirara. Sin embargo, el conflicto escaló cuando el denunciante, al regresar a su casa en motocicleta, fue nuevamente interceptado por el acusado, quien le exigió dinero y le quitó la llave de su moto mientras empuñaba una herramienta tipo pico.

Ante la gravedad de los hechos, la justicia decidió procesar al imputado, aplicando prisión preventiva y un embargo de bienes por $1.000.000 para cubrir posibles costas judiciales. Se ha aclarado que este procesamiento no implica una condena definitiva, y se ordenó notificar al denunciante sobre las medidas tomadas.

Etiquetas: chilecito amenazas agravadas justicia conflicto vecinal procesamiento armas
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