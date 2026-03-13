Viernes, 13 de Marzo 2026
Incendio de automóvil en Madre Teresa de Calcuta: sin heridos, pero con daños materiales importantes
Policiales

Incendio de automóvil en Madre Teresa de Calcuta: sin heridos, pero con daños materiales importantes

En la madrugada del viernes, un incendio afectó a un Chevrolet Corsa en la calle Madre Teresa de Calcuta. Afortunadamente, los cuatro ocupantes salieron ilesos. Bomberos trabajaron para extinguir el fuego y asegurar la zona.

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Un incendio vehicular tuvo lugar en la madrugada del viernes en la calle Madre Teresa de Calcuta, en la Capital. El siniestro ocurrió a las 00:37 y afectó a un Chevrolet Corsa gris, con dominio LJM 723, propiedad de Matías Ceballos, quien viajaba con tres acompañantes, incluyendo una menor de edad.

Los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y los Bomberos de la Policía respondieron rápidamente a la emergencia, logrando extinguir el fuego y asegurar la zona. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron heridos ni víctimas, aunque el vehículo sufrió daños materiales significativos debido a la combustión.

El Personal Policial de la jurisdicción colaboró en el lugar, ayudando a resguardar el área mientras se realizaban las tareas de enfriamiento. Las llamas no se propagaron a viviendas ni a otros vehículos cercanos, evitando mayores incidentes.

Etiquetas: la rioja incendio vehicular calle madre teresa de calcuta bomberos tránsito seguridad
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