Incendio en Aguadita de Vargas: habitación destruida por falla eléctrica

Un incendio se desató en el barrio Aguadita de Vargas durante la noche, causando daños severos en una vivienda ubicada sobre la avenida Las Peñas y Río Pituil. La habitación afectada quedó destruida por completo, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona.
El siniestro ocurrió alrededor de las 22:45, cuando se alertó a la Policía a través de la Sala de Transmisión. Al llegar al lugar, constataron que el fuego se había originado en una de las habitaciones, aparentemente debido a una falla en la instalación eléctrica, según informó la propietaria.
Personal de Bomberos de la Policía de la Provincia llegó rápidamente para sofocar el incendio y evitar su propagación a otras áreas de la vivienda o a propiedades cercanas. La situación resaltó la necesidad de revisar y mantener adecuadamente las instalaciones eléctricas, un tema que ha cobrado relevancia en la comunidad.
Los habitantes de Aguadita de Vargas han comenzado a organizar charlas sobre prevención de incendios y están en diálogo con las autoridades locales para mejorar la seguridad en sus hogares, tras el aumento de incidentes relacionados con fallas técnicas.