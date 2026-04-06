Lunes, 6 de Abril 2026
Incendio en el barrio Futuro: un cortocircuito causa pérdidas materiales
Policiales

Incendio en el barrio Futuro: un cortocircuito causa pérdidas materiales

Un incendio en una vivienda del barrio Futuro, generado por un cortocircuito, dejó solo daños materiales y sin heridos. La comunidad es instada a revisar sus instalaciones eléctricas para prevenir futuros siniestros.

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Un incendio se desató en una vivienda ubicada en el barrio Futuro durante la tarde del viernes, lo que llevó a la intervención rápida de los Bomberos de la Policía. Afortunadamente, no se registraron heridos, solo daños materiales en la propiedad.

Los efectivos de la Comisaría Quinta recibieron el alerta y se dirigieron al lugar del siniestro, donde encontraron llamas consumiendo la vivienda de un hombre de apellido Lissarra, de 32 años. Debido a la magnitud del fuego, se solicitó de inmediato la presencia de los bomberos, quienes realizaron intensas labores para extinguir las llamas y enfriar la estructura, evitando así que el fuego se reavivara.

Las primeras evaluaciones apuntan a que el siniestro se originó por un cortocircuito en la instalación eléctrica. Este incidente subraya la importancia de la seguridad en las instalaciones eléctricas de los hogares, especialmente en épocas de mayor consumo de electricidad. Las autoridades instan a la comunidad a realizar revisiones periódicas y a mantener las instalaciones en buen estado para prevenir futuros siniestros.

Etiquetas: barrio futuro incendio bomberos seguridad eléctrica daños materiales prevención de incendios
TL;DR

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