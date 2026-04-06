Incendio en el barrio Futuro: un cortocircuito causa pérdidas materiales

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Un incendio se desató en una vivienda ubicada en el barrio Futuro durante la tarde del viernes, lo que llevó a la intervención rápida de los Bomberos de la Policía. Afortunadamente, no se registraron heridos, solo daños materiales en la propiedad.

Los efectivos de la Comisaría Quinta recibieron el alerta y se dirigieron al lugar del siniestro, donde encontraron llamas consumiendo la vivienda de un hombre de apellido Lissarra, de 32 años. Debido a la magnitud del fuego, se solicitó de inmediato la presencia de los bomberos, quienes realizaron intensas labores para extinguir las llamas y enfriar la estructura, evitando así que el fuego se reavivara.

Las primeras evaluaciones apuntan a que el siniestro se originó por un cortocircuito en la instalación eléctrica. Este incidente subraya la importancia de la seguridad en las instalaciones eléctricas de los hogares, especialmente en épocas de mayor consumo de electricidad. Las autoridades instan a la comunidad a realizar revisiones periódicas y a mantener las instalaciones en buen estado para prevenir futuros siniestros.