Viernes, 13 de Marzo 2026
Incendio en la zona sur de La Rioja: auto calcinado, vecinos preocupados por la seguridad
Policiales

Incendio en la zona sur de La Rioja: auto calcinado, vecinos preocupados por la seguridad

A las 00:37, un Chevrolet Corsa se incendió en la calle Madre Teresa de Calcuta, quedando completamente destruido. Bomberos controlaron la situación sin heridos, pero con daños materiales significativos.

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Un vehículo quedó totalmente destruido tras un incendio ocurrido a las 00:37 en la calle Madre Teresa de Calcuta, entre las peatonales 505 y 503. El auto afectado fue un Chevrolet Corsa, propiedad de Matías Ceballos, quien viajaba con tres acompañantes, incluyendo una menor.

Bomberos Voluntarios de Ciudad de La Rioja y Bomberos de la Policía respondieron rápidamente a la emergencia, logrando extinguir el fuego y asegurando la zona. No se reportaron heridos ni víctimas, aunque el vehículo sufrió daños materiales significativos debido a la combustión. Las causas del incendio aún están bajo investigación.

El Personal Policial también estuvo presente, apoyando las labores de los bomberos y resguardando el perímetro durante las tareas de enfriamiento. Gracias a la intervención oportuna, el fuego no se propagó hacia viviendas o vehículos cercanos.

Etiquetas: la rioja incendio vehicular bomberos tránsito emergencia daños materiales
TL;DR

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