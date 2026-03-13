Incendio en la zona sur de La Rioja: auto calcinado, vecinos preocupados por la seguridad

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Un vehículo quedó totalmente destruido tras un incendio ocurrido a las 00:37 en la calle Madre Teresa de Calcuta, entre las peatonales 505 y 503. El auto afectado fue un Chevrolet Corsa, propiedad de Matías Ceballos, quien viajaba con tres acompañantes, incluyendo una menor.

Bomberos Voluntarios de Ciudad de La Rioja y Bomberos de la Policía respondieron rápidamente a la emergencia, logrando extinguir el fuego y asegurando la zona. No se reportaron heridos ni víctimas, aunque el vehículo sufrió daños materiales significativos debido a la combustión. Las causas del incendio aún están bajo investigación.

El Personal Policial también estuvo presente, apoyando las labores de los bomberos y resguardando el perímetro durante las tareas de enfriamiento. Gracias a la intervención oportuna, el fuego no se propagó hacia viviendas o vehículos cercanos.