Lunes, 27 de Abril 2026
Inseguridad en Aimogasta: la Escuela N° 17 sufre robos constantes que preocupan a la comunidad
Policiales

Inseguridad en Aimogasta: la Escuela N° 17 sufre robos constantes que preocupan a la comunidad

La Escuela N° 17 en Talacán fue objeto de un robo, donde sustrajeron una garrafa de 10 kg, generando preocupación en la comunidad educativa por la falta de seguridad. La situación resalta la necesidad de medidas efectivas para proteger a los estudiantes y recursos escolares.

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La comunidad educativa de la Escuela N° 17, situada en el barrio Talacán, se encuentra nuevamente consternada tras un robo que tuvo lugar esta mañana. Los delincuentes sustrajeron una garrafa de 10 kg, un recurso vital para la cocina escolar, generando indignación entre padres y docentes.

Este hecho se suma a una serie de robos que han afectado a instituciones educativas en distintos barrios de La Rioja, evidenciando un patrón preocupante de inseguridad que inquieta a la comunidad. Una fuente cercana a la escuela expresó su dolor por la situación, subrayando que se trata del esfuerzo colectivo de la comunidad que se ve menoscabado.

Hasta el momento, no se han registrado detenciones relacionadas con este incidente. La policía local ha realizado las diligencias pertinentes, mientras que los vecinos exigen una mayor presencia policial en la zona y acciones concretas del Ministerio de Educación para mejorar la seguridad escolar. La comunidad destaca la necesidad de que las autoridades implementen programas que promuevan un ambiente seguro para los estudiantes.

Es fundamental que tanto el Gobierno provincial como el municipal colaboren en el desarrollo de estrategias efectivas para garantizar la integridad de los establecimientos educativos. La inversión en seguridad debe ser prioritaria, dado que la educación es esencial para el progreso de la sociedad.

Etiquetas: la rioja talacán escuela n° 17 inseguridad gobierno provincial robo
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