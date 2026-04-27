Lunes, 27 de Abril 2026
Inseguridad en Chilecito: asalto a verdulería deja pérdidas de 500 mil pesos
Policiales

Inseguridad en Chilecito: asalto a verdulería deja pérdidas de 500 mil pesos

Dos delincuentes armados robaron aproximadamente 500 mil pesos en una verdulería de Chilecito. La comunidad expresa preocupación, mientras la policía avanza en la investigación para identificar a los asaltantes.

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La noche del sábado, un robo armado conmocionó a la comunidad de Chilecito, específicamente en el barrio Evita. Dos delincuentes encapuchados ingresaron a una verdulería situada en calle 1 de Junio y, bajo amenazas con un arma de fuego, redujeron a los propietarios del local.

Los asaltantes lograron llevarse aproximadamente 500 mil pesos en efectivo antes de huir en una motocicleta de 110 cilindradas, de color oscuro. Este hecho ha generado una notable preocupación entre comerciantes y vecinos, quienes sienten el impacto del aumento de la inseguridad en la zona.

Inmediatamente después del incidente, efectivos de la Comisaría Segunda y del Departamento de Investigaciones iniciaron un operativo en el área. Se están recolectando pruebas con el objetivo de identificar a los responsables del asalto, cuya causa ya está en manos del Juzgado de turno.

La situación resalta la urgencia de implementar estrategias de seguridad más efectivas en los barrios vulnerables de Chilecito, donde los robos y asaltos se han vuelto frecuentes.

Etiquetas: chilecito robo inseguridad policía comercio barrio evita
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