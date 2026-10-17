Intensa búsqueda de madre e hija en La Rioja tras su desaparición

Las autoridades policiales de La Rioja buscan urgentemente a Briselda Damaris Díaz Rojas, de 24 años, y su hija de tres meses. Se solicita colaboración ciudadana para cualquier información.

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Las autoridades policiales de La Rioja han lanzado un pedido urgente de localización para encontrar a Briselda Damaris Díaz Rojas, de 24 años, y su hija de tres meses, quienes se encuentran desaparecidas. La Policía de la Provincia ha solicitado la colaboración de la comunidad, destacando la relevancia de cualquier información que pueda facilitar su ubicación.

Briselda es descrita como de contextura delgada, con ojos negros y cabello largo que podría estar teñido de un tono chocolate, según el último registro fotográfico. Estos detalles son cruciales para ayudar en la búsqueda y fomentar la participación ciudadana en este caso.

La desaparición ha generado una gran preocupación en la comunidad, que muestra disposición para colaborar en los esfuerzos de búsqueda. La Policía ha intensificado operativos en diversas áreas de la provincia y se insta a la población a reportar cualquier avistamiento o información que pueda ser útil. Se recuerda que se pueden comunicar con la dependencia policial más cercana o a través de la línea de emergencias local, incluyendo los números 911 y 101.