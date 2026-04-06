Joven de 26 años en estado crítico tras caída desde un primer piso en La Rioja

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Un joven de 26 años, identificado como Daniel González, sufrió heridas graves tras caer desde un primer piso en la ciudad de La Rioja este lunes por la tarde. El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 horas en la calle Urquiza, cerca de Benjamín de la Vega, y se investiga la causa que provocó la caída.

González presentó un traumatismo de tórax cerrado y múltiples escoriaciones, aunque estaba consciente al momento de recibir asistencia. Personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja llegó rápidamente al lugar para realizar tareas de evaluación y asistencia inicial, seguidos por el traslado del joven a un centro de salud por parte del servicio de emergencias DEM 107.

El incidente ha generado preocupación en la comunidad sobre la seguridad en edificios y la necesidad de revisar las normativas de construcción. Los vecinos han manifestado su inquietud por la falta de medidas adecuadas para prevenir caídas, pidiendo a las autoridades un mayor control y regulación en este ámbito. Mientras tanto, la familia de González espera noticias sobre su recuperación, resaltando la importancia de seguir trabajando en políticas de seguridad y prevención.