Viernes, 24 de Abril 2026
Juicio por abuso sexual a adulta mayor en La Rioja: un caso que conmueve a la comunidad
Policiales

Juicio por abuso sexual a adulta mayor en La Rioja: un caso que conmueve a la comunidad

Comenzó el juicio por abuso sexual contra un adulto mayor en La Rioja. Testigos relatan el impacto en la víctima, quien enfrentó dificultades para denunciar. El tribunal continuará con más pruebas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El juicio por el abuso sexual a una mujer adulta mayor ha comenzado en la Capital. La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, presidida por la Dra. Edith Agüero, inició el proceso contra I.G.I., acusado de cometer el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Durante la primera jornada, se recibieron declaraciones testimoniales sobre un hecho ocurrido en 2017. Una vecina de la denunciante relató que la mujer llegó a su casa angustiada, afirmando haber sido víctima de un ataque sexual por parte de una persona que había estado en su hogar por motivos laborales. La denunciante explicó que el hecho ocurrió mientras descansaba, subrayando su vulnerabilidad debido a su edad.

La testigo mencionó que, inicialmente, la mujer fue reacia a denunciar, pero finalmente decidió hacerlo, lo que llevó a la apertura de la causa y a la realización de estudios médicos. También declaró un efectivo policial que conocía al imputado en su trabajo, indicando que supo de la denuncia en ese contexto. El juicio continuará con la presentación de más pruebas y testimonios, en un momento donde la protección de los derechos de las personas mayores y la lucha contra el abuso sexual son temas de creciente importancia en la sociedad argentina.

Etiquetas: la rioja juicio abuso sexual derechos de las personas mayores cámara criminal vulnerabilidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3313 articles →

Artículos relacionados

Controles de motovehículos en La Rioja capital: buscan aumentar la seguridad vecinal

Tragedia en "El Ombú": comunidad consternada por la muerte de Clara López

Detención de un sospechoso de hurto en Chilecito tras exhaustiva investigación
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar