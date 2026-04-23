Juicio por abuso sexual a adulta mayor en La Rioja: un caso que conmueve a la comunidad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El juicio por el abuso sexual a una mujer adulta mayor ha comenzado en la Capital. La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, presidida por la Dra. Edith Agüero, inició el proceso contra I.G.I., acusado de cometer el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Durante la primera jornada, se recibieron declaraciones testimoniales sobre un hecho ocurrido en 2017. Una vecina de la denunciante relató que la mujer llegó a su casa angustiada, afirmando haber sido víctima de un ataque sexual por parte de una persona que había estado en su hogar por motivos laborales. La denunciante explicó que el hecho ocurrió mientras descansaba, subrayando su vulnerabilidad debido a su edad.

La testigo mencionó que, inicialmente, la mujer fue reacia a denunciar, pero finalmente decidió hacerlo, lo que llevó a la apertura de la causa y a la realización de estudios médicos. También declaró un efectivo policial que conocía al imputado en su trabajo, indicando que supo de la denuncia en ese contexto. El juicio continuará con la presentación de más pruebas y testimonios, en un momento donde la protección de los derechos de las personas mayores y la lucha contra el abuso sexual son temas de creciente importancia en la sociedad argentina.