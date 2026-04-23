Juicio por abuso sexual en La Rioja: avances en la Cámara Tercera esta semana

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en la ciudad de La Rioja, prosigue con el juicio contra F.M.C.O., acusado de un delito contra la integridad sexual en un contexto de convivencia. En la reciente jornada del debate, se escucharon testimonios clave para la causa, relacionada con un hecho ocurrido durante la niñez de la víctima.

Una docente del establecimiento educativo al que asistía la adolescente declaró que, a principios de 2022, la estudiante mostraba un rendimiento académico regular, pero posteriormente dejó de asistir a clases, lo que llevó a la elaboración de un informe institucional. Este hecho coincide con el contexto de los eventos que se investigan, según expresó la testigo.

Además, un efectivo de la unidad de Asuntos Juveniles relató que la denuncia fue presentada por la madre de la joven, quien había manifestado una situación de vulneración de derechos en el entorno familiar. Esta declaración fue corroborada por otro integrante de la misma unidad policial, quien confirmó la recepción de la denuncia inicial.

Por último, una familiar de la adolescente aportó detalles sobre el entorno familiar y notó cambios en la conducta de la joven tras los hechos investigados. La acusación sostiene que los abusos habrían ocurrido durante varios años, donde el imputado habría aprovechado su cercanía para someter a la niña en un contexto de vulnerabilidad. La audiencia continúa y se anticipan más testimonios en las próximas jornadas.