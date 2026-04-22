Jueves, 23 de Abril 2026
Juicio por intento de femicidio en Chamical: un caso que conmociona a la comunidad
Policiales

Juicio por intento de femicidio en Chamical: un caso que conmociona a la comunidad

Este jueves a las 09:00 horas, inicia en Chamical el juicio por intento de femicidio contra Cristian Mario Ochoa, tras el ataque a Marisol Castro, oficial de policía. La víctima, de 25 años, sufrió múltiples puñaladas que la dejaron con serias secuelas y requiere cirugía. Este proceso judicial se desarrolla en un contexto de fuerte reclamo social contra la violencia de género.

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Este jueves a las 09:00 horas, dará inicio en la Tercera Circunscripción Judicial de Chamical un juicio por un caso de intento de femicidio que ha generado una gran conmoción en la comunidad. La víctima, Marisol Castro, oficial de policía de 25 años, sufrió un violento ataque el 7 de enero de 2023 en su hogar, ubicado en el barrio Obrero.

El juicio se desarrolla en un contexto de fuerte reclamo social contra la violencia de género, bajo la consigna “Ni una menos”. Marisol fue atacada por su entonces pareja, Cristian Mario Ochoa, de 42 años, cuando ella intentaba recuperar sus pertenencias tras decidir terminar la relación. Durante el ataque, Marisol recibió múltiples stab wounds, lo que le ocasionó severas lesiones en su voz, riñón y pulmones, requiriendo cirugía.

Las amigas de Marisol fueron testigos del ataque y al tratar de ayudarla, se vieron empujadas por Ochoa, quien intentó cerrar la puerta. Finalmente, lograron llamar a la policía y a una ambulancia, permitiendo que Marisol fuera trasladada al hospital de Chamical y luego a la capital riojana, donde permaneció en terapia intensiva.

Etiquetas: chamical juicio intento de femicidio violencia de género marisol castro ni una menos
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