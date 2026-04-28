Martes, 28 de Abril 2026
La Cámara Tercera avanza en la investigación de un caso de abuso sexual en La Rioja
Policiales

La Cámara Tercera avanza en la investigación de un caso de abuso sexual en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal de La Rioja lleva adelante un juicio por abuso sexual agravado, donde testigos aportan evidencia crucial sobre la situación de la víctima. La declaración de profesionales destaca un contexto de violencia y vulnerabilidad que rodea el caso.

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En La Rioja, la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional lleva a cabo el juicio contra F.M.C.O. por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. Este proceso judicial se desarrolla bajo la presidencia de la jueza Dra. Sara López Douglas y la participación de los vocales jueces Dres. Karina Cabral y Gustavo Díaz.

Durante una reciente jornada del debate, se escucharon las declaraciones de cuatro testigos profesionales que intervinieron tras la denuncia. Una médica especialista en medicina legal, quien examinó a la víctima en su niñez, relató que la menor se encontraba en estado de angustia y presentó indicadores físicos compatibles con los hechos denunciados.

Asimismo, una psicóloga de la Secretaría de la Mujer declaró sobre su intervención en el acompañamiento de la madre de la víctima, quien había solicitado asistencia debido a presuntos delitos contra la integridad sexual de su hija, en un entorno marcado por situaciones de violencia. También, una trabajadora social de la misma institución aportó detalles sobre una intervención inicial que reveló un alto nivel de riesgo en el contexto de violencia denunciado.

Finalmente, otra psicóloga involucrada en el proceso de asistencia describió las diversas situaciones de violencia y vulnerabilidad social que enfrentaba la madre durante el periodo en cuestión. Los hechos investigados se habrían perpetrado durante varios años, en un contexto de convivencia, cuando la víctima era aún una niña.

Etiquetas: la rioja juicio abuso sexual violencia de género derechos de la mujer medicina legal
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