Viernes, 13 de Marzo 2026
La Justicia interviene: botón antipánico para proteger a víctima de violencia en La Rioja
Policiales

La Justicia interviene: botón antipánico para proteger a víctima de violencia en La Rioja

La Justicia en La Rioja otorgó a Tamara un botón antipánico tras su denuncia por violencia de género, luego de que su situación se hiciera viral en redes. La búsqueda de su agresor, prófugo, intensifica la urgencia por una respuesta efectiva ante la violencia hacia mujeres.

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La Justicia de La Rioja ha tomado medidas para proteger a Tamara, una mujer que sufrió violencia de género y había esperado más de un año por acciones judiciales. La decisión se produjo tras la difusión de un video en redes sociales, donde la víctima exponía su situación, lo que generó una fuerte reacción en la comunidad. El juez Barría ordenó la entrega inmediata de un botón antipánico, considerando las amenazas constantes que recibía de su expareja.

Celeste Maidana, abogada de la víctima, comentó que la resolución llegó tras la repercusión pública del caso, pero enfatizó la preocupación por los tiempos procesales y la vulnerabilidad de las víctimas. Maidana indicó que la lentitud de la justicia en casos urgentes es alarmante y que la situación de Tamara se agrava debido a que el denunciado se encuentra prófugo.

Las autoridades policiales están intensificando la búsqueda del agresor, mientras que la defensa resalta la ineficacia del sistema judicial ante situaciones que requieren respuestas rápidas. Maidana criticó que la protección no debería depender de la atención mediática, subrayando que la respuesta institucional debería ser más ágil y efectiva.

Además de las denuncias de violencia física y psicológica, se ha informado que el agresor incumple con la cuota alimentaria. La abogada adelantó que se continuarán las acciones legales pertinentes, buscando asegurar los derechos de Tamara y su hijo en esta delicada situación.

Etiquetas: la rioja violencia de género botón antipánico justicia protección a víctimas caso de tamara
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