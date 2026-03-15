La Plata: se espera sentencia de 23 años por el caso del homicidio de Kim Gómez

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El juicio por el asesinato de Kim Gómez, ocurrido en febrero de 2025 en La Plata, llega a su fin con la espera del veredicto que se dará a conocer el 16 de marzo a las 12:00 hs. Los jueces Marcelo Giorgis, Guillermo Mercenaro y Juan Carlos Estrada determinarán la pena para un joven de 18 años, quien fue hallado culpable de homicidio en ocasión de robo.

La fiscalía ha solicitado una pena de 23 años y 4 meses, mientras que la defensa aboga por una condena de 7 años. Es relevante destacar que el acusado tenía 17 años al momento del crimen, siendo juzgado en el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1.

Además, un adolescente de 14 años, considerado inimputable, permanece en un instituto de máxima seguridad por un plazo de dos años. Este caso ha generado un amplio interés social, reflejando preocupaciones sobre la seguridad y la justicia en la región, y se espera que el veredicto final invite a la reflexión sobre la violencia y la criminalidad en el contexto actual.