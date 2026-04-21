La Policía de Chilecito asegura rutas al retirar 15 animales sueltos para prevenir siniestros

La Policía de La Rioja ha intensificado sus operativos para retirar animales sueltos de la vía pública, debido al riesgo que representan para conductores y peatones. Durante estos operativos, se han secuestrado un total de 15 animales, entre equinos y mulares, que se encontraban deambulando por distintos sectores de la capital provincial y sus alrededores.
De estos, 7 animales ya han sido devueltos a sus dueños tras verificar su titularidad y cumplir con las normativas correspondientes, mientras que 8 permanecen retenidos en un predio para actuaciones contravencionales. Las autoridades de la Unidad Regional Segunda han subrayado la responsabilidad de los propietarios en el cuidado de sus animales, instando a evitar que queden sueltos en las vías.
Estos operativos buscan no solo la seguridad de los conductores, sino también proteger a los animales de maltrato y accidentes. Además, se enmarcan en una política de seguridad vial más amplia, encaminada a reducir los accidentes de tránsito y fomentar una cultura de respeto hacia las normas. La colaboración de la comunidad es fundamental para lograr una convivencia más segura en las calles.