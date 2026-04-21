La Policía de Chilecito asegura rutas al retirar 15 animales sueltos para prevenir siniestros

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La Policía de La Rioja ha intensificado sus operativos para retirar animales sueltos de la vía pública, debido al riesgo que representan para conductores y peatones. Durante estos operativos, se han secuestrado un total de 15 animales, entre equinos y mulares, que se encontraban deambulando por distintos sectores de la capital provincial y sus alrededores.

De estos, 7 animales ya han sido devueltos a sus dueños tras verificar su titularidad y cumplir con las normativas correspondientes, mientras que 8 permanecen retenidos en un predio para actuaciones contravencionales. Las autoridades de la Unidad Regional Segunda han subrayado la responsabilidad de los propietarios en el cuidado de sus animales, instando a evitar que queden sueltos en las vías.

Estos operativos buscan no solo la seguridad de los conductores, sino también proteger a los animales de maltrato y accidentes. Además, se enmarcan en una política de seguridad vial más amplia, encaminada a reducir los accidentes de tránsito y fomentar una cultura de respeto hacia las normas. La colaboración de la comunidad es fundamental para lograr una convivencia más segura en las calles.