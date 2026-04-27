Lunes, 27 de Abril 2026
Motociclista choca en Avenida Primero de Marzo y sufre lesiones graves
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Motociclista choca en Avenida Primero de Marzo y sufre lesiones graves

Anoche, un accidente en la avenida Primero de Marzo dejó a un motociclista herido y a otro ileso. La comunidad espera resultados de la investigación para prevenir futuros siniestros.

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Anoche, alrededor de las 23 horas, se produjo un siniestro vial en la ciudad de La Rioja, específicamente en la avenida Primero de Marzo, entre las calles Pueyrredón y Los Gladiolos. El accidente involucró a dos motocicletas, lo que ha llevado a iniciar una investigación para determinar las causas.

Una de las motocicletas, una Yamaha YBR sin dominio visible, era conducida por Darío Toledo, de 25 años, quien sufrió lesiones en su miembro superior e inferior izquierdo. La otra motocicleta, una Rouser NS 200 con dominio A26 9HRU, era manejada por Jeremías Reyes, de 18 años, quien resultó ileso.

En el lugar, el personal de Bomberos Voluntarios llevó a cabo tareas de inmovilización y atención médica inicial hasta la llegada del Servicio de Emergencias DEM 107. Posteriormente, Toledo fue trasladado al hospital local para una evaluación más exhaustiva.

Este incidente pone de relieve la necesidad de mayor precaución en las vías urbanas, donde el tránsito de motocicletas es común. La comunidad permanece atenta a los avances en la investigación para prevenir futuros accidentes similares.

Etiquetas: la rioja avenida primero de marzo accidente de tránsito motocicletas bomberos voluntarios seguridad vial
TL;DR

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