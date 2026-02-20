Motociclista en estado crítico tras grave accidente en la Capital riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un choque entre dos motocicletas dejó a tres hombres heridos en la mañana de hoy. El director del Hospital Enrique Vera Barros, Gabriel Goitea, informó sobre el estado de salud de los involucrados, quienes fueron trasladados al nosocomio por personal de emergencias.

El caso más grave corresponde a un joven de 31 años, que ingresó con múltiples traumatismos severos, incluyendo un traumatismo craneoencefálico grave. Debido a su condición, fue intubado y trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde su pronóstico es reservado. Goitea destacó que las próximas horas son cruciales para su evolución.

El segundo motociclista, que viajaba con el paciente más grave, presenta politraumatismos de menor gravedad y se encuentra en observación. Por otro lado, el tercer involucrado, que circulaba solo, fue dado de alta médica con pautas de alarma, ya que no sufrió lesiones serias.

El accidente movilizó un operativo de asistencia con la intervención de fuerzas de seguridad, lo que facilitó el rápido traslado de los heridos al hospital.