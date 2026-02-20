Motociclista gravemente herido tras accidente en la Capital riojana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito en la Capital dejó a un motociclista en estado crítico. El joven de 31 años fue trasladado al hospital con múltiples traumatismos severos, incluyendo un traumatismo craneoencefálico grave y contusiones pulmonares. El director del hospital, Dr. Goitea, indicó que el paciente fue intubado y se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva bajo un pronóstico reservado, destacando que “las horas son fundamentales” para su evolución.

Los otros dos motociclistas involucrados también fueron atendidos. Uno de ellos, que viajaba en la misma moto, presenta politraumatismos de menor gravedad y está en observación. El tercero, que circulaba solo, recibió el alta médica tras no presentar lesiones significativas.

El incidente motivó un amplio operativo de asistencia, con la intervención de personal de emergencias y fuerzas de seguridad. Este hecho resalta la necesidad de mayor precaución en las vías, especialmente ante el aumento de motociclistas, lo que ha generado preocupación en la comunidad.