Lunes, 16 de Marzo 2026
Motociclista herido de gravedad tras accidente en la capital riojana
Policiales

Motociclista herido de gravedad tras accidente en la capital riojana

Un motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un automóvil en La Rioja. Presenta traumatismos severos y fue trasladado al hospital. La comunidad exige más controles de tránsito.

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Un motociclista resultó gravemente herido tras un accidente en la ciudad de La Rioja, donde una motocicleta Yamaha 125cc colisionó con un automóvil Fiat Palio. El impacto provocó que el conductor de la moto cayera sobre la vereda, sufriendo diversas lesiones, incluyendo un traumatismo cervical y un traumatismo de cráneo, además de una grave lesión en una de sus manos que implicó la pérdida parcial de un dedo.

El siniestro ocurrió en una zona urbana y fue atendido por personal de Bomberos Águilas de Acero, quienes prestaron asistencia inicial al herido hasta la llegada del servicio de emergencias. Posteriormente, el motociclista fue trasladado al hospital Enrique Vera Barros para recibir atención médica especializada. La policía también intervino para investigar las causas del accidente y garantizar la seguridad vial en la área.

Este incidente destaca la creciente preocupación de la comunidad por la cantidad de accidentes viales, lo que ha llevado a un llamado a las autoridades para intensificar los controles de tránsito y concientizar sobre la seguridad en las vías. La situación en La Rioja requiere un compromiso renovado de todos los conductores, peatones y autoridades para mejorar la infraestructura vial y promover campañas de prevención.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motociclista herido seguridad vial bomberos hospital enrique vera barros
TL;DR

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