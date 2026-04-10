Viernes, 10 de Abril 2026
Motociclista herido en un accidente en Perito Moreno y Cornelio Saavedra
Policiales

Motociclista herido en un accidente en Perito Moreno y Cornelio Saavedra

Un accidente entre una motocicleta Honda Biz y un automóvil Fiat Siena dejó a un hombre mayor involucrado en la esquina de Perito Moreno y Cornelio Saavedra. El tránsito se vio afectado mientras la policía realizaba las pericias correspondientes.

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Un accidente de tránsito ocurrió en la esquina de Perito Moreno y Cornelio Saavedra, donde colisionaron una motocicleta y un automóvil. El incidente involucró a un hombre mayor de edad y se produjo cuando el conductor de la motocicleta Honda Biz intentó girar a la izquierda, momento en el cual fue impactado por el Fiat Siena.

El personal policial se hizo presente en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer las responsabilidades del accidente. Durante las tareas de asistencia, el tránsito en la zona sufrió interrupciones parciales.

Etiquetas: accidente tránsito perito moreno cornelio saavedra policía ciudad
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