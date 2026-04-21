Motociclista sufre lesiones tras inesperado accidente en la capital riojana

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Un accidente de tráfico dejó a una motociclista herida en La Rioja durante la mañana del martes. El incidente ocurrió cuando un conductor abrió la puerta de su auto sin fijarse en la motocicleta que se acercaba, lo que provocó un impacto y la caída de la mujer.

Los servicios de emergencia, específicamente el 107, llegaron rápidamente al lugar para brindar atención a la motociclista, quien sufrió lesiones que, aunque no son graves, requirieron asistencia médica inmediata. Las autoridades locales han hecho un llamado a los conductores para que tengan cuidado al abrir las puertas de sus vehículos, ya que este tipo de accidentes podría evitarse con una simple precaución.

La seguridad vial es una prioridad en la provincia, y se han puesto en marcha campañas para aumentar la concientización sobre la importancia de estar atentos al entorno al conducir. Con el aumento del uso de motocicletas, las estadísticas de accidentes han mostrado un preocupante incremento, lo que resalta la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad para todos los usuarios de la vía.

La comunidad espera una pronta recuperación de la motociclista y reitera la importancia de la responsabilidad al conducir, enfatizando que la seguridad en las calles es un esfuerzo conjunto que involucra a todos los ciudadanos.