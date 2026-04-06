Mujer herida en choque entre motos y auto en la capital riojana

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Una colisión entre un automóvil y una motocicleta tuvo lugar esta madrugada en la capital provincial, específicamente en la intersección de Calle Madre Teresa de Calcuta y San Nicolás de Bari, alrededor de la 01.00. En el incidente, se vio involucrado un vehículo conducido por David Rodríguez y una motocicleta de 110 cc, en la que viajaba Jimena Moreno junto a una menor.

Como resultado del choque, Moreno sufrió escoriaciones en las manos y un traumatismo en el miembro inferior izquierdo, lo que llevó al equipo médico a decidir su traslado a un nosocomio local para recibir atención de mayor complejidad. Afortunadamente, tanto la menor que la acompañaba como el conductor del automóvil no presentaron lesiones.

En la escena del accidente, trabajó una dotación de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes se encargaron de las tareas de prevención y seguridad, junto con personal del DEM 107.