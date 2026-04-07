Olta se tiñe de preocupación: motociclista herida tras accidente por un bache

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Un accidente de tránsito tuvo lugar en Olta durante la noche del lunes 6 de abril, resultando en una mujer de 32 años herida tras caer de su motocicleta. El incidente se registró alrededor de las 22:10 en la avenida Ángel Vicente Peñaloza, frente al monolito del “Chacho”. La mujer, que circulaba en una moto de 110 cc, perdió el control al intentar esquivar un bache, lo que provocó su caída sobre el asfalto.

Personal de emergencias médicas acudió al lugar y trasladó a la conductora al hospital local, donde se le atendió por dolores en la pierna derecha y escoriaciones múltiples. Es relevante mencionar que la mujer llevaba puesto el casco protector en el momento del siniestro, lo que pudo haber mitigado el impacto de las lesiones.

La situación ha suscitado un debate en la comunidad acerca de la seguridad vial y la responsabilidad tanto individual como colectiva en el mantenimiento de las calles. Autoridades locales han subrayado la urgencia de mejorar la infraestructura vial para garantizar la seguridad de todos los usuarios. Este tipo de incidentes no solo impactan a los involucrados, sino que también generan inquietudes sobre la seguridad en las vías de la ciudad.