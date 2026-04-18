Operativo de emergencia en barrio Las Talas tras choque que dejó un herido grave

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Un grave accidente de tránsito ocurrió en el barrio Las Talas este viernes, cuando una motocicleta con dos ocupantes chocó violentamente contra un automóvil. Debido a la severidad del impacto, se activó un amplio operativo de emergencia en la escena.

Los efectivos de la Policía de la Provincia llegaron rápidamente y realizaron maniobras para abrir el vehículo y asistir a los heridos. Uno de los motociclistas sufrió una fractura expuesta y pérdida de conocimiento, siendo trasladado de urgencia a un centro de salud.

Actualmente, el personal policial investiga las circunstancias del choque y busca establecer responsabilidades. El tránsito en la zona se encuentra parcialmente restringido para facilitar las labores de peritaje. Testigos informaron que la conductora del automóvil circulaba a alta velocidad, indicando que esta conducta es habitual en la zona.