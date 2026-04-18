Sábado, 18 de Abril 2026
Operativo de emergencia en barrio Las Talas tras choque que dejó un herido grave
Policiales

Operativo de emergencia en barrio Las Talas tras choque que dejó un herido grave

Un grave accidente en el barrio Las Talas involucró a una moto y un auto, dejando a un ocupante de la moto con fractura expuesta. La Policía investiga las causas y restringe el tránsito en la zona.

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Un grave accidente de tránsito ocurrió en el barrio Las Talas este viernes, cuando una motocicleta con dos ocupantes chocó violentamente contra un automóvil. Debido a la severidad del impacto, se activó un amplio operativo de emergencia en la escena.

Los efectivos de la Policía de la Provincia llegaron rápidamente y realizaron maniobras para abrir el vehículo y asistir a los heridos. Uno de los motociclistas sufrió una fractura expuesta y pérdida de conocimiento, siendo trasladado de urgencia a un centro de salud.

Actualmente, el personal policial investiga las circunstancias del choque y busca establecer responsabilidades. El tránsito en la zona se encuentra parcialmente restringido para facilitar las labores de peritaje. Testigos informaron que la conductora del automóvil circulaba a alta velocidad, indicando que esta conducta es habitual en la zona.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito barrio las talas policía emergencia tránsito
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