Miércoles, 8 de Abril 2026
Operativo de Gendarmería en Aimogasta da como resultado la incautación de marihuana
Policiales

Operativo de Gendarmería en Aimogasta da como resultado la incautación de marihuana

Un operativo de Gendarmería en Aimogasta resultó en el secuestro de 262 gramos de marihuana en un transporte público. La acción busca reforzar la seguridad y combatir el narcotráfico en la región.

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El día martes 7 de abril, en un operativo de prevención realizado por la Gendarmería Nacional en el Acceso Sur de Aimogasta, se confiscó una cantidad significativa de marihuana. Durante la inspección de un transporte público de pasajeros de la empresa ROBLEDO S.R.L., se hallaron 262 gramos de la droga oculta en una pieza postal.

El Juzgado Federal de La Rioja, encabezado por el Dr. Daniel Eduardo Martínez, fue notificado de inmediato. Se ordenó el secuestro de la sustancia y el inicio de las acciones legales pertinentes, que se desarrollarán bajo la normativa vigente.

Este operativo es parte de una estrategia más amplia del Gobierno provincial para combatir el aumento del narcotráfico en la región. Las autoridades han intensificado los controles en puntos clave, lo que ha resultado en la desarticulación de varias redes de tráfico de drogas. La comunidad de Aimogasta apoya estas iniciativas, considerando que son esenciales para mejorar la seguridad local.

La Gendarmería Nacional reafirma su compromiso de seguir trabajando en la región, enfocándose en desmantelar organizaciones criminales y proteger a la población de actividades ilícitas.

Etiquetas: aimogasta chilecito gendarmería nacional narcotráfico operativo de prevención gobierno provincial
TL;DR

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