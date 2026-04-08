Operativo de Gendarmería en Aimogasta da como resultado la incautación de marihuana

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El día martes 7 de abril, en un operativo de prevención realizado por la Gendarmería Nacional en el Acceso Sur de Aimogasta, se confiscó una cantidad significativa de marihuana. Durante la inspección de un transporte público de pasajeros de la empresa ROBLEDO S.R.L., se hallaron 262 gramos de la droga oculta en una pieza postal.

El Juzgado Federal de La Rioja, encabezado por el Dr. Daniel Eduardo Martínez, fue notificado de inmediato. Se ordenó el secuestro de la sustancia y el inicio de las acciones legales pertinentes, que se desarrollarán bajo la normativa vigente.

Este operativo es parte de una estrategia más amplia del Gobierno provincial para combatir el aumento del narcotráfico en la región. Las autoridades han intensificado los controles en puntos clave, lo que ha resultado en la desarticulación de varias redes de tráfico de drogas. La comunidad de Aimogasta apoya estas iniciativas, considerando que son esenciales para mejorar la seguridad local.

La Gendarmería Nacional reafirma su compromiso de seguir trabajando en la región, enfocándose en desmantelar organizaciones criminales y proteger a la población de actividades ilícitas.