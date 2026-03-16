Lunes, 16 de Marzo 2026
Operativo policial logra atrapar caballo suelto en plena avenida Rivadavia
Policiales

Operativo policial logra atrapar caballo suelto en plena avenida Rivadavia

El 14 de marzo, personal policial capturó un caballo suelto en la vía pública, evitando riesgos viales. La intervención refleja la coordinación entre divisiones para garantizar la seguridad.

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El 14 de marzo, alrededor de las 21:20, se llevó a cabo un operativo por parte de la División Policial Ciclística de la Unidad Regional IV para capturar un caballo que se encontraba suelto en la vía pública. La intervención se inició tras un aviso de los efectivos del Cuerpo Motorizado, quienes detectaron la presencia del equino en la intersección de avenida Rivadavia y Adolfo E. Dávila, lo cual representaba un riesgo para la circulación vehicular.

Los uniformados lograron interceptar y capturar al animal en calle Lamadrid, entre San Nicolás de Bari y Pelagio B. Luna, sin registrar incidentes durante el procedimiento. Posteriormente, se dio intervención al Departamento de Montada, encargado de trasladar al caballo a un lugar adecuado para asegurar su bienestar y evitar inconvenientes en la vía pública.

Este tipo de operativos destaca la coordinación entre diferentes cuerpos policiales y su compromiso con la seguridad vial, contribuyendo a prevenir accidentes y reforzar la protección de los ciudadanos en la ciudad.

Etiquetas: la rioja seguridad vial intervención policial captura de animal tránsito policía
TL;DR

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