Martes, 21 de Abril 2026
Padre condenado a 15 años de prisión por abuso sexual en Chamical
Policiales

Padre condenado a 15 años de prisión por abuso sexual en Chamical

La Cámara Criminal de Chamical condenó a un padre a 15 años de prisión por abuso sexual agravado. Se ordenó tratamiento psicológico para la víctima y se abordó el caso con perspectiva de género.

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La Cámara Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, ubicada en Chamical, dictó una condena de quince años de prisión efectiva por abuso sexual agravado por el vínculo. El tribunal, dirigido por el juez Dr. Ricardo Vera y las juezas Dras. María de la Mercedes Molina y María Alejandra López, también impuso la inhabilitación absoluta del condenado por el mismo periodo.

Se estableció la obligación de brindar tratamiento psicológico gratuito a la víctima. Durante el proceso judicial, el Ministerio Público Fiscal modificó la calificación del delito, lo que llevó al tribunal a remitir pruebas al Juzgado de Instrucción para asegurar el principio de congruencia procesal.

La defensa del condenado presentó un recurso de casación, cuestionando la restricción de presencia de la víctima y su familia durante la lectura de la sentencia, decisión adoptada para proteger sus derechos. Los abusos ocurrieron en un contexto intrafamiliar de vulnerabilidad, y la investigación se activó tras la revelación de los hechos en el entorno familiar.

El tribunal consideró el caso desde una perspectiva de género, reconociendo la violencia contra la mujer y la gravedad de la conducta del condenado, así como la situación de vulnerabilidad de la víctima, lo que subraya la importancia de tratar estos casos con la seriedad necesaria en la actualidad.

Etiquetas: chamical abuso sexual justicia violencia de género tribunal derechos de la víctima
TL;DR

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