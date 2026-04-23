Jueves, 23 de Abril 2026
Padres enfrentan costos por daños tras amenazas en escuelas de La Rioja
Policiales

Padres enfrentan costos por daños tras amenazas en escuelas de La Rioja

El Ministro de Seguridad, Justicia y DD.HH., Miguel Ángel Zárate, confirmó investigaciones por amenazas en escuelas y propuso que los padres asuman los costos por daños. La justicia actúa sin necesidad de peligro real.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 9 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Las investigaciones sobre las amenazas en escuelas han llevado a la identificación de varios autores, incluyendo a un joven de 17 años cuyo domicilio fue allanado. El Ministro de Seguridad, Justicia y DD.HH., Miguel Ángel Zárate, confirmó que la justicia ya actúa en estos casos bajo la figura de intimidación pública, advirtiendo que los delitos previstos en el artículo 211 del Código Penal pueden acarrear penas de 2 a 6 años.

Zárate enfatizó que no es necesario que exista un peligro real o un artefacto explosivo para que la justicia intervenga. La ley sanciona la alteración del orden público, considerando que generar desorden y temor es suficiente para tipificar el delito. Actualmente, los peritajes se enfocan en los teléfonos celulares secuestrados para investigar el alcance de las comunicaciones entre los implicados.

El ministro también propuso que los padres asuman la responsabilidad económica por los incidentes provocados por sus hijos, sugiriendo que ellos respondan por los daños ocasionados. Además, instó a los tutores a involucrarse en el comportamiento digital y social de los menores, resaltando la importancia de la comunicación familiar en la prevención de estas conductas.

Las autoridades educativas están analizando los pasos a seguir con los alumnos identificados, aplicando protocolos interdisciplinarios que podrían resultar en severas sanciones disciplinarias. Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevos allanamientos.

Etiquetas: la rioja seguridad amenazas escolares justicia educación miguel ángel zárate
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3302 articles →

Artículos relacionados

Detención de un sospechoso de hurto en Chilecito tras exhaustiva investigación

Juicio por abuso sexual en La Rioja: avances en la Cámara Tercera esta semana

Zárate revela denuncias en colegios de La Rioja: identificación de responsables
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar