Lunes, 27 de Abril 2026
Pelea en barrio Rucci deja un herido con arma blanca este domingo en La Rioja
Policiales

Pelea en barrio Rucci deja un herido con arma blanca este domingo en La Rioja

Un hombre resultó herido con arma blanca en una pelea en calle Eva Perón, en La Rioja. Las autoridades intensificarán los operativos de seguridad en la zona.

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Un hombre resultó herido por un arma blanca en un incidente ocurrido este domingo a las 09:40 en calle Eva Perón, en La Rioja. La pelea se desató entre dos hombres que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, lo que derivó en agresiones mutuas. Uno de los involucrados presentó lesiones en el abdomen y el pecho, siendo asistido y trasladado al hospital donde se determinó que sus heridas eran superficiales, permitiéndole recibir el alta médica poco después.

El otro hombre también sufrió lesiones, pero se negó a ser trasladado al hospital tras recibir atención en el lugar. La Policía investiga el incidente para establecer responsabilidades. Vecinos de la zona han manifestado su preocupación por la seguridad, subrayando la necesidad de mayor vigilancia, especialmente en áreas donde se consumen bebidas alcohólicas. Las autoridades locales se han comprometido a intensificar los operativos de control y prevención durante los fines de semana.

Etiquetas: la rioja calle eva perón violencia policía seguridad emergencias
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