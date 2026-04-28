Persecución en Famatina culmina con la detención de un hombre y 87 kilos de nueces

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La Policía de Famatina desbarató un intento de robo de nueces en un operativo realizado en la noche del sábado en la zona de Banda Sur, deteniendo a un hombre de 64 años. La acción se produjo tras un llamado de alerta que llevó a los efectivos a una propiedad rural donde interceptaron a un ciudadano de apellido Paez justo cuando una camioneta Toyota Hilux cargada con el botín iniciaba su fuga.

Los agentes lograron reducir a Paez, quien intentaba sustraer 87 kilogramos de nueces, un producto de alto valor comercial en la región. Durante el interrogatorio, el detenido alegó que recolectaba las nueces desde hacía semanas y había solicitado ayuda para transportar leña. Sin embargo, la mujer que conducía la camioneta, de apellido Portugal, posee antecedentes penales por un robo reciente, lo que añade gravedad al caso.

El fiscal Dr. Ariel Ormeño formalizó la detención de Paez por hurto en flagrancia. La justicia ahora investiga el paradero de la camioneta y la relación entre los sospechosos, en un contexto donde los productores locales reclaman medidas de seguridad más efectivas para proteger sus cosechas de la delincuencia organizada.