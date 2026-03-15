Policía rescata a turistas franceses varados en el Río Los Sauces tras situación de emergencia

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Una pareja de turistas franceses vivió una experiencia complicada al quedar atrapada en el Río Los Sauces tras intentar cruzar un badén en la localidad de Cuipán, dentro del departamento San Blas de Los Sauces. El incidente ocurrió alrededor de las 18:00, cuando su vehículo, que remolcaba una casa rodante, quedó inmovilizado en el cauce del río.

El personal de la Comisaría San Blas acudió al lugar para ayudar a los turistas. Al llegar, confirmaron que el automóvil estaba atascado en una zona complicada, lo que llevó a solicitar asistencia adicional. La colaboración de un vecino, quien utilizó una máquina, fue clave para retirar el vehículo del agua.

Afortunadamente, el procedimiento se llevó a cabo sin inconvenientes y no se reportaron lesiones. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de estar alerta ante las condiciones de las rutas y cuerpos de agua en áreas rurales, donde las crecidas pueden ser repentinas. Las autoridades reiteran la importancia de extremar precauciones al transitar por estos caminos.