Protocolo contra tiroteos en escuelas: un paso hacia la seguridad en La Rioja

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La comunidad escolar de La Rioja se encuentra en alerta debido a un aumento en las amenazas de tiroteos en escuelas, lo que ha llevado a las autoridades provinciales a implementar medidas urgentes. El Ministro de Seguridad, Justicia y DD.HH., Miguel Ángel Zárate, anunció la creación de un protocolo en conjunto con el Ministerio de Educación para abordar esta problemática. Este anuncio sigue a la detección de amenazas en al menos cuatro instituciones educativas durante el último fin de semana.

Las autoridades planean reunirse en las próximas horas para definir los detalles de este protocolo, que busca establecer criterios claros ante cada alerta y evitar el pánico en los establecimientos. Zárate enfatizó que, aunque la policía está monitoreando cada caso, la solución no es únicamente policial, ya que se trata de un fenómeno más amplio relacionado con una subcultura digital violenta.

El Ministro también hizo un llamado a la responsabilidad parental, instando a las familias a supervisar los contenidos que sus hijos consumen en redes sociales y a estar alertas ante comportamientos peligrosos. La policía especializada en ciberdelito ya está investigando el origen de los mensajes de amenaza, y los menores identificados enfrentarán procesos penales juveniles.