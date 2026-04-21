Martes, 21 de Abril 2026
Recuperan auto robado en Catamarca gracias a denuncia por estafa en La Rioja
Policiales

Recuperan auto robado en Catamarca gracias a denuncia por estafa en La Rioja

Efectivos de La Rioja recuperaron un vehículo robado durante un operativo en Belén, Catamarca, tras una denuncia por estafa presentada en abril. La justicia catamarqueña gestiona su restitución a los propietarios.

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Un vehículo con un pedido de secuestro activo fue recuperado durante un control vehicular en la ciudad de Belén, en la provincia de Catamarca. El hallazgo se produjo gracias a una investigación iniciada por la Dirección General de Investigaciones en La Rioja, relacionada con un caso de defraudación.

Tras verificar el automóvil Volkswagen Suran, los agentes encontraron una alerta vigente y procedieron a su secuestro bajo disposición judicial. El rodado fue trasladado a la Fiscalía correspondiente para las pericias necesarias. La denuncia que originó esta investigación fue presentada el 10 de abril en La Rioja, donde la víctima reportó una maniobra de estafa.

Por ahora, el vehículo permanece a disposición de la justicia catamarqueña mientras se gestionan los exhortos necesarios para su traslado y restitución a los propietarios legales. Este operativo destaca la colaboración entre distintas jurisdicciones en la lucha contra el delito.

Etiquetas: la rioja catamarca defraudación ciber crimen investigación justicia
TL;DR

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