Ruta 141 cerrada tras accidente fatal: un muerto y dos heridos graves en el camino a San Juan

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Un accidente vial trágico se registró en Marayes, departamento Caucete, donde colisionaron dos camionetas en la Ruta Nacional 141. Este incidente dejó una persona fallecida y dos heridos en estado crítico, generando conmoción en la región.

El siniestro ocurrió en un sector clave que conecta La Rioja con San Juan. Las imágenes del lugar muestran serios daños en ambos vehículos, lo que refleja la violencia del impacto. Los equipos de rescate trabajaron intensamente para asistir a las víctimas y trasladarlas a un centro de salud cercano.

Las autoridades aún no han confirmado las identidades de los implicados ni los detalles de cómo ocurrió el choque. Se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, y se espera que los peritajes técnicos ayuden a determinar responsabilidades.

La comunidad está atenta a la situación de los sobrevivientes, quienes están internados con pronóstico reservado. Se recomienda a los conductores circular con precaución en la zona de Marayes, a la espera de mayores detalles sobre el incidente.