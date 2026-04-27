Tarotista y su pareja arrestados por extorsión millonaria en La Rioja

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La Policía de La Rioja desmanteló una red de extorsión que operaba bajo la apariencia de servicios esotéricos. La investigación fue impulsada por la denuncia de un hombre que, buscando soluciones espirituales, se convirtió en víctima de una estafa millonaria, entregando cerca de 9 millones de pesos bajo amenazas de revelar su información personal.

El estafador principal, conocido como "Marisol", contactó al hombre a través de anuncios en medios de comunicación. La vulnerabilidad emocional del cliente fue explotada para obtener información sensible, lo que permitió a los cómplices manipularlo y amenazarlo cuando intentó detener los pagos. El comisario inspector Santiago Vega explicó que las amenazas se intensificaron cuando la víctima reveló detalles íntimos de su vida.

Tras meses de seguimiento, se realizó un allanamiento en una vivienda en la avenida Coronel Montes, donde fueron detenidos dos sospechosos: una mujer peruana y su pareja, un hombre de La Rioja. Durante el operativo, se recuperaron 800 mil pesos en efectivo y un automóvil que se presume fue adquirido con el dinero de la víctima. El caso ha levantado preocupaciones sobre la manipulación psicológica en este tipo de estafas.