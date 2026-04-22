Jueves, 23 de Abril 2026
Tragedia en Calingasta: un camionero riojano pierde la vida en un accidente vial
Policiales

Tragedia en Calingasta: un camionero riojano pierde la vida en un accidente vial

Un trágico accidente en Calingasta dejó un muerto y un herido crítico. Luis Ramón Ochoa, de 40 años y oriundo de Chepes, perdió la vida tras volcar su camión. La investigación busca determinar las causas del siniestro.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 34 min 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una tragedia vial ocurrió en la provincia de San Juan este miércoles, dejando a un camionero de Chepes sin vida tras un violento vuelco. El accidente se produjo alrededor de las 8:30 en la ruta de la Quebrada de las Burras, cerca del puente de Pachaco, donde el conductor perdió el control del camión que transportaba leña.

La víctima, identificada como Luis Ramón Ochoa, de 40 años, falleció de manera instantánea en el lugar. Su acompañante, Axel Ibáñez, de 23 años, fue trasladado de urgencia y se encuentra en estado crítico en el hospital. Las autoridades de la Comisaría 16° de San Juan están investigando las causas del accidente, considerando diversas hipótesis como fallas mecánicas, el estado del camino o error humano.

La geografía de la zona, caracterizada por curvas pronunciadas, aumenta el riesgo para los conductores. La noticia ha generado una profunda conmoción en Chalingasta y en Chepes, comunidad de origen del camionero fallecido.

Etiquetas: san juan chepes accidente de tránsito tragedia vial comunidad seguridad vial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3275 articles →

Artículos relacionados

Juicio por intento de femicidio en Chamical: un caso que conmociona a la comunidad

Argentino arrestado en Brasil por agredir verbalmente a un empleado de supermercado

Padres y alumnos de Escuela de Comercio N° 1 enfrentan nueva crisis de seguridad
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar