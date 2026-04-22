Tragedia en Calingasta: un camionero riojano pierde la vida en un accidente vial

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Una tragedia vial ocurrió en la provincia de San Juan este miércoles, dejando a un camionero de Chepes sin vida tras un violento vuelco. El accidente se produjo alrededor de las 8:30 en la ruta de la Quebrada de las Burras, cerca del puente de Pachaco, donde el conductor perdió el control del camión que transportaba leña.

La víctima, identificada como Luis Ramón Ochoa, de 40 años, falleció de manera instantánea en el lugar. Su acompañante, Axel Ibáñez, de 23 años, fue trasladado de urgencia y se encuentra en estado crítico en el hospital. Las autoridades de la Comisaría 16° de San Juan están investigando las causas del accidente, considerando diversas hipótesis como fallas mecánicas, el estado del camino o error humano.

La geografía de la zona, caracterizada por curvas pronunciadas, aumenta el riesgo para los conductores. La noticia ha generado una profunda conmoción en Chalingasta y en Chepes, comunidad de origen del camionero fallecido.