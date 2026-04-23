Tragedia en "El Ombú": comunidad consternada por la muerte de Clara López

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La comunidad se encuentra consternada tras el fallecimiento de Clara López, quien se encontraba en estado crítico luego de un accidente de tránsito ocurrido en «El Ombú». Este trágico suceso dejó un total de dos víctimas fatales, incluyendo a Maximiliano Adán Guzmán, de 26 años, quien murió instantáneamente en el lugar.

El accidente involucró a una camioneta Toyota Hilux y dos motocicletas que circulaban con un sistema de linga, lo que incrementa considerablemente el riesgo de accidentes. Las autoridades locales están investigando el incidente para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.

Ante esta tragedia, varios grupos de vecinos han comenzado a organizar manifestaciones, exigiendo mejoras en la infraestructura vial. Se ha enfatizado la necesidad de más iluminación y señalización en áreas críticas, así como campañas de concientización sobre la conducción responsable.

La Municipalidad ha sido instada a implementar políticas que aborden la seguridad vial, con un enfoque en la educación de conductores y motociclistas. La comunidad espera que estas acciones puedan prevenir futuros siniestros y resaltar la importancia de respetar las normas de tránsito.