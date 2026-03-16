Lunes, 16 de Marzo 2026
Tragedia en Ruta 141: un fallecido y dos heridos graves tras el accidente
Policiales

Tragedia en Ruta 141: un fallecido y dos heridos graves tras el accidente

Un accidente en la Ruta Nacional 141 dejó un muerto y dos heridos graves. Las autoridades investigan las causas y enfatizan la necesidad de mejorar la seguridad vial en la región.

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Un accidente en la Ruta Nacional 141, que conecta San Juan y La Rioja, resultó en un muerto y dos heridos graves. Las primeras imágenes del siniestro muestran los severos daños en las camionetas involucradas, lo que indica la magnitud del impacto.

El personal de emergencias actuó rápidamente en el lugar, trasladando a los heridos en estado crítico a un centro de salud. Las circunstancias que rodean el accidente están siendo investigadas por las autoridades, quienes buscan determinar las causas del choque.

Este trágico evento ha llevado a las autoridades locales a resaltar la necesidad de mejorar la seguridad vial en las principales rutas de la región, considerando el intenso tránsito que se registra en la Ruta Nacional 141. Se hace un llamado a los conductores para que mantengan la precaución y respeten las normas de tránsito.

La comunidad de La Rioja se muestra consternada, y las autoridades prometen implementar medidas de seguridad y prevención en áreas críticas para reducir el riesgo de accidentes en el futuro. La investigación sigue su curso, y se espera que se brinden más detalles sobre lo ocurrido en los próximos días.

Etiquetas: la rioja san juan accidente de tránsito ruta nacional 141 seguridad vial emergencia
TL;DR

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