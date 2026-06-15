Un joven de 19 años sufre heridas graves tras una pelea en Chilecito

Un joven de 19 años fue herido en un violento enfrentamiento en el barrio San Vicente de Chilecito, generando preocupación por la seguridad en la comunidad. Autoridades investigan el incidente y los vecinos claman por medidas efectivas.

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Un joven de 19 años sufrió heridas graves en un enfrentamiento ocurrido en la noche del sábado en el barrio San Vicente, en Chilecito. El incidente, que involucró el uso de un arma blanca, llevó a la movilización de los servicios de emergencia y de la policía al lugar para restablecer el orden y asistir a la víctima, quien fue trasladado a un centro de salud local y permanece bajo observación médica.

La comunidad ha expresado su preocupación por la inseguridad en el barrio, reclamando mayor presencia policial y acciones concretas del Gobierno provincial. Este hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad en la región, donde los vecinos han manifestado su temor a través de las redes sociales, solicitando estrategias más efectivas para combatir la violencia y la delincuencia.

Las autoridades judiciales y policiales están recolectando testimonios y pruebas para identificar a los responsables de este violento episodio. Se espera que se implementen medidas eficaces para prevenir futuros incidentes y asegurar la tranquilidad en el vecindario, promoviendo así una convivencia pacífica entre los habitantes de Chilecito.