Lunes, 27 de Abril 2026
Vecinos de Aimogasta exigen medidas tras el robo en la Escuela N° 17 de Talacán
Policiales

Vecinos de Aimogasta exigen medidas tras el robo en la Escuela N° 17 de Talacán

Delincuentes robaron una garrafa de 10 kg en la Escuela N° 17 de Talacán, afectando el funcionamiento del comedor escolar. La comunidad demanda más seguridad y acciones del Ministerio de Educación.

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La comunidad educativa de la Escuela N° 17, ubicada en el barrio Talacán, se encuentra nuevamente afectada por la inseguridad. En la mañana de hoy, se confirmó que delincuentes ingresaron a la institución y sustrajeron una garrafa de 10 kg, esencial para el funcionamiento del comedor escolar. Este robo se suma a una serie de hechos delictivos que han generado preocupación en la comunidad.

El personal docente y los padres expresaron su indignación y impotencia ante la reiterada situación. Una fuente cercana a la escuela comentó: «Es doloroso ver cómo nos roban lo poco que tenemos para los chicos. No es solo una garrafa, es el esfuerzo de toda una comunidad que se ve pisoteado una y otra vez». Hasta el momento, no hay personas detenidas y la policía local está llevando a cabo las investigaciones correspondientes.

Los vecinos del barrio Talacán demandan una mayor presencia policial y un plan de acción del Ministerio de Educación para mejorar las medidas de seguridad en el perímetro de la escuela. La situación evidencia la necesidad de una solución definitiva para proteger a la comunidad educativa y sus recursos.

Etiquetas: la rioja talacán inseguridad robo escuela educación
TL;DR

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