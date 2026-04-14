Martes, 14 de Abril 2026
Violencia de género en Loma del Gitano: un hombre arrestado tras ataque con cuchillo
Policiales

Violencia de género en Loma del Gitano: un hombre arrestado tras ataque con cuchillo

Una mujer de 29 años fue herida en el rostro por su pareja durante una discusión en La Rodadera. La policía detuvo al agresor poco después del incidente. La víctima se recupera en el hospital tras sufrir una herida de aproximadamente 3 cm.

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Una joven de 29 años, identificada como Páez, se encuentra en el hospital recuperándose de una grave lesión en el rostro tras ser agredida por su pareja, un hombre de apellido González. El ataque ocurrió este domingo cerca de las 22:00 en la calle continuación Cabo 1° Rodríguez, donde la mujer sufrió una profunda herida de aproximadamente 3 cm en el pómulo izquierdo debido a un arma blanca.

La policía recibió un llamado de alerta y al llegar al lugar, encontraron a la víctima con una significativa pérdida de sangre. Páez fue atendida de inmediato por personal de emergencias médicas y trasladada al hospital local para recibir tratamiento y permanecer bajo observación.

González se dio a la fuga tras el incidente, pero gracias a un operativo policial en las zonas cercanas al barrio Loma del Gitano, fue capturado poco después. Actualmente, el agresor está a disposición de la justicia enfrentando cargos por violencia de género. La pronta intervención de la policía evitó que el sospechoso permaneciera prófugo tras el violento episodio.

Etiquetas: la rioja violencia de género agresión policía hospital barrio la rodadera
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