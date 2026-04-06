Lunes, 6 de Abril 2026
Violencia en Aimogasta: un trabajador rural lesionado en enfrentamiento con cuchillo
Policiales

Violencia en Aimogasta: un trabajador rural lesionado en enfrentamiento con cuchillo

Un trabajador rural fue hospitalizado tras ser apuñalado en una pelea entre tres hombres en el barrio Rural. Los agresores, oriundos de Santiago del Estero y Tucumán, fueron detenidos. Se investiga el origen del conflicto, resaltando la necesidad de programas de mediación en comunidades rurales para prevenir la violencia.

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Un trabajador rural resultó herido tras un ataque con un arma blanca durante una discusión en el barrio Rural, donde compartía bebidas con otros dos hombres. La víctima fue hospitalizada tras el incidente, que culminó con la detención de los agresores.

El enfrentamiento se produjo mientras tres hombres consumían alcohol, y por motivos que aún se investigan, una discusión se tornó violenta. Dos de los hombres atacaron al tercero, provocándole múltiples heridas cortantes.

Los involucrados son trabajadores temporales de Santiago del Estero y Tucumán, que se encuentran en la zona para labores de cosecha. Este tipo de conflictos es común en entornos rurales, donde la convivencia en espacios reducidos puede generar tensiones.

Tras la agresión, la víctima fue trasladada al hospital San Nicolás para recibir atención médica urgente. La policía actuó de inmediato, deteniendo a los presuntos atacantes, quienes están a disposición de la Justicia. La comunidad enfrenta la necesidad de implementar programas de mediación para prevenir futuros incidentes de violencia en el trabajo rural.

Etiquetas: accidente barrio rural violencia trabajadores rurales seguridad en el trabajo san nicolás
TL;DR

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