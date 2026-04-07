Asamblea de UTEP en La Rioja: reclaman por la eliminación del programa laboral "Volver al Trabajo

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La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) de La Rioja llevará a cabo una asamblea abierta este martes a las 9.30 en la intersección de Adolfo E. Dávila. El objetivo de la reunión es movilizar a los beneficiarios del programa “Volver al Trabajo”, que ha sido eliminado por el Gobierno nacional, dejando a cerca de 12.000 beneficiarios sin su principal fuente de ingresos.

Los manifestantes se dirigirán al domicilio del diputado nacional Martín Menem para elevar su reclamo ante uno de los principales referentes del oficialismo en la región. Arnold Díaz, referente de UTEP, subrayó la necesidad de visibilizar la vulnerabilidad de las familias que dependen de la economía popular. La organización espera una participación masiva de los trabajadores afectados para exigir alternativas institucionales que detengan la pérdida del beneficio.

La protesta se lleva a cabo en un contexto de creciente tensión social, donde los movimientos populares denuncian un desfinanciamiento sistemático del sector. Díaz también destacó que la asamblea busca articular una red de contención para aquellos trabajadores que quedan fuera del sistema formal. El plan de lucha se extenderá con nuevas actividades en los próximos días si no se reciben respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales.