El Concejo Deliberante de La Rioja aborda importantes temas en su sesión de hoy

Este miércoles a las 9.30 horas, el Concejo Deliberante de la Capital celebrará una sesión ordinaria con un amplio orden del día que incluye temas cruciales para la comunidad. La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano busca fomentar el diálogo y la participación ciudadana, facilitando el seguimiento de los debates a través de plataformas digitales.

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Este miércoles a las 9.30 horas, el Concejo Deliberante de la Capital llevará a cabo una nueva sesión ordinaria en el recinto «Dr. Ricardo Mercado Luna». La viceintendenta Mónica Díaz D’Albano ha estado trabajando con los concejales para coordinar la agenda de temas a debatir, lo que promete una jornada intensa debido a la variedad de asuntos legislativos programados.

En la última reunión, se discutieron temas relevantes que afectan a la comunidad, resaltando la necesidad de un diálogo continuo entre los representantes y los ciudadanos. La viceintendenta enfatizó la importancia de la colaboración para abordar las problemáticas de la ciudad. Los concejales jugarán un papel clave en la coordinación de la sesión para asegurar debates productivos y consensos.

Para quienes deseen seguir el desarrollo de la sesión, se habilitarán canales de comunicación, incluyendo cobertura en vivo a través de la cuenta oficial de X (Twitter): @ConcejoLR y en la página oficial de Facebook. Este compromiso por parte del Concejo no solo mejora la transparencia, sino que también acerca la política a los ciudadanos, promoviendo la participación y el seguimiento de los procesos legislativos.

Los temas a tratar abarcan áreas de interés público que impactan en la calidad de vida de los habitantes, desde infraestructura urbana hasta seguridad, buscando soluciones efectivas para la comunidad. La sesión será una oportunidad para que los concejales expresen sus posiciones y logren acuerdos en la agenda legislativa.