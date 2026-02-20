El Consejo de Abogados advierte sobre los riesgos de la reforma laboral de Milei

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja ha manifestado su rechazo a la Reforma Laboral propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, argumentando que perjudica tanto a los trabajadores como al desarrollo económico del país. Consideran que el proyecto aprobado representa un retroceso en derechos laborales fundamentales y afecta principios constitucionales.

Entre las preocupaciones más relevantes se encuentran la reducción de indemnizaciones por despido, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que debilita el sistema previsional, y la ampliación de la jornada laboral. También critican la limitación del derecho a huelga y los cambios regresivos en licencias médicas y remuneraciones.

El Consejo sostiene que los problemas de la economía argentina no se deben a los derechos laborales, sino a políticas económicas que han llevado a la recesión y pérdida del poder adquisitivo. Reiteran la necesidad de un enfoque integral que fomente la industrialización, el fortalecimiento del mercado interno y la inversión en áreas clave como educación y salud.

Finalmente, advierten que las medidas de esta reforma profundizarán la crisis actual, facilitando despidos y disminuyendo los derechos laborales sin generar nuevos puestos de trabajo en el futuro.