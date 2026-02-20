Viernes, 20 de Febrero 2026
El Consejo de Abogados advierte sobre los riesgos de la reforma laboral de Milei
El Consejo de Abogados advierte sobre los riesgos de la reforma laboral de Milei

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja rechaza la Reforma Laboral del Gobierno, argumentando que perjudica derechos laborales fundamentales y acentúa la recesión económica. La propuesta incluye la reducción de indemnizaciones y limitaciones al derecho de huelga, sin vislumbrar la creación de nuevos empleos.

El Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja ha manifestado su rechazo a la Reforma Laboral propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, argumentando que perjudica tanto a los trabajadores como al desarrollo económico del país. Consideran que el proyecto aprobado representa un retroceso en derechos laborales fundamentales y afecta principios constitucionales.

Entre las preocupaciones más relevantes se encuentran la reducción de indemnizaciones por despido, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que debilita el sistema previsional, y la ampliación de la jornada laboral. También critican la limitación del derecho a huelga y los cambios regresivos en licencias médicas y remuneraciones.

El Consejo sostiene que los problemas de la economía argentina no se deben a los derechos laborales, sino a políticas económicas que han llevado a la recesión y pérdida del poder adquisitivo. Reiteran la necesidad de un enfoque integral que fomente la industrialización, el fortalecimiento del mercado interno y la inversión en áreas clave como educación y salud.

Finalmente, advierten que las medidas de esta reforma profundizarán la crisis actual, facilitando despidos y disminuyendo los derechos laborales sin generar nuevos puestos de trabajo en el futuro.

