Fede Sbiroli impulsa iniciativas en la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande

El diputado Fede Sbiroli participó en un encuentro crucial para articular políticas regionales, en el que se discutió el impacto de la caída de recursos y la falta de inversiones en el interior del país. Este evento tuvo lugar en el marco de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande y reunió a representantes de diversas provincias.
Durante la jornada, Sbiroli, que representó a La Rioja, destacó tres factores críticos que afectan el desarrollo de las provincias argentinas: la disminución de recursos, la caída de la recaudación y la falta de inversiones. Se mencionó que la baja en las transferencias y fondos coparticipables ha tenido un efecto significativo en la administración provincial.
El diputado también subrayó la contracción de los ingresos propios y fiscales, lo que agrava aún más la situación económica. Además, resaltó la desaceleración en los proyectos productivos e infraestructura esenciales para la región. Tras la reunión, reafirmó la importancia de estos espacios para defender los intereses del Norte Grande y promover un desarrollo equitativo y sostenible.
La delegación de La Rioja se comprometió a seguir trabajando en políticas que generen más oportunidades e integración para la región, enfatizando la necesidad de una respuesta coordinada entre las provincias y el Gobierno nacional para enfrentar los desafíos actuales.