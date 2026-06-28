Fede Sbiroli impulsa iniciativas en la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande

La reunión del diputado Fede Sbiroli con la vicegobernadora bonaerense abordó la caída de recursos y la falta de inversiones que afectan a las provincias, buscando fortalecer el federalismo y una agenda común para el Norte Grande.

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El diputado Fede Sbiroli participó en un encuentro crucial para articular políticas regionales, en el que se discutió el impacto de la caída de recursos y la falta de inversiones en el interior del país. Este evento tuvo lugar en el marco de la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande y reunió a representantes de diversas provincias.

Durante la jornada, Sbiroli, que representó a La Rioja, destacó tres factores críticos que afectan el desarrollo de las provincias argentinas: la disminución de recursos, la caída de la recaudación y la falta de inversiones. Se mencionó que la baja en las transferencias y fondos coparticipables ha tenido un efecto significativo en la administración provincial.

El diputado también subrayó la contracción de los ingresos propios y fiscales, lo que agrava aún más la situación económica. Además, resaltó la desaceleración en los proyectos productivos e infraestructura esenciales para la región. Tras la reunión, reafirmó la importancia de estos espacios para defender los intereses del Norte Grande y promover un desarrollo equitativo y sostenible.

La delegación de La Rioja se comprometió a seguir trabajando en políticas que generen más oportunidades e integración para la región, enfatizando la necesidad de una respuesta coordinada entre las provincias y el Gobierno nacional para enfrentar los desafíos actuales.