Gabriela Pedrali aboga por soluciones ante la crisis actual en lugar de candidaturas futuras

La diputada Gabriela Pedrali advirtió sobre la crisis económica y el cierre de fábricas en el Parque Industrial, instando a priorizar la gestión sobre las candidaturas. Su mensaje resalta la urgencia de abordar el empleo y la deuda familiar en medio de un contexto complicado.

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En medio de una crisis económica y una creciente preocupación social, la diputada nacional Gabriela Pedrali habló con MEDIOS RIOJA, centrando su mensaje en la urgencia de atender los problemas actuales que enfrentan las familias. Subrayó que el contexto actual exige cautela y responsabilidad por parte de los líderes políticos, priorizando la gestión antes que las especulaciones sobre candidaturas para el 2027.

La legisladora destacó la difícil situación del Parque Industrial, que ha visto el cierre de su decimocuarta empresa en el año. Pedrali lamentó que, en lugar de enfocarse en la realidad del empleo, se discuta sobre RIGI o dólares. Además, hizo un llamado a sus colegas para que se centren en proteger el empleo local y aliviar el endeudamiento de las familias.

Respecto al liderazgo de Ricardo Quintela, Pedrali lo consideró un dirigente con experiencia y peso a nivel nacional, aunque enfatizó que cualquier construcción política debe hacerse de manera seria y sin prisas electorales. Insistió en la necesidad de abordar temas como la situación de los jubilados y la desocupación antes de entrar en debates políticos.

Finalmente, Pedrali enfatizó que no es el momento adecuado para discutir sobre elecciones y que la prioridad debe ser trabajar en los problemas actuales, llamando a la responsabilidad colectiva y a una comunicación cuidadosa entre dirigentes.