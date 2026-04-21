Gianinna Maradona denuncia a quienes vincula con la muerte de su padre

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Gianinna Maradona expresó su profundo dolor al recordar la fecha del fallecimiento de su padre, Diego Maradona, el 25 de noviembre de 2020. En sus declaraciones, mostró resentimiento hacia los implicados en la situación, destacando el impacto que tuvo en su hijo al perder a su abuelo. La joven relató cómo recibió la noticia de su muerte y la angustia que le provocaron los comentarios del psicólogo Carlos Díaz, quien le dijo que “pasó lo que tenía que pasar”.

La decisión de Gianinna y su hermana Dalma de solicitar la autopsia de Maradona refleja su deseo de esclarecer las circunstancias que rodearon su deceso. Este evento ha reavivado un intenso debate en Argentina sobre la atención médica y la salud mental del ícono del fútbol en los últimos años de su vida, así como las responsabilidades de los profesionales de la salud en situaciones críticas.

La muerte de Maradona ha generado una reflexión amplia sobre el sistema de salud y las prácticas profesionales, enfatizando la necesidad de un adecuado acompañamiento emocional en momentos de vulnerabilidad. En esta búsqueda de justicia, la familia Maradona continúa enfrentando un camino complicado, mientras Gianinna se erige como una voz representativa en la lucha por honrar la memoria de su padre.